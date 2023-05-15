البيوت صارت مقابر.. دفن طبيبتين في حديقة منزلهما في الخرطوم يثير استياء السودانيين

قبل 42 دقيقة

أثارت واقعة دفن الطبيبة السودانية ماجدولين يوسف غالي وشقيقتها ماجدة في حديقة منزلهما في الخرطوم استياء السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت لجنة مقاومة العمارات إن الطبيبتين دفنتا بسبب تعذر نقل الجثمانين إلى المقابر جراء القتال

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