الانتخابات التركية 2023: أردوغان وكليجدار أوغلو يتقابلان في الجولة الثانية بسباق الرئاسة

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لم ينجح مرشحا الرئاسة التركية البارزان،رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، من تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة. وستجري جولة ثانية من الانتخابات في 28 من هذا الشهر.