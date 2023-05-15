الانتخابات التركية 2023: أردوغان وكليجدار أوغلو يتقابلان في الجولة الثانية بسباق الرئاسة
الانتخابات التركية 2023: أردوغان وكليجدار أوغلو يتقابلان في الجولة الثانية بسباق الرئاسة
لم ينجح مرشحا الرئاسة التركية البارزان،رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، من تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بسباق الرئاسة. وستجري جولة ثانية من الانتخابات في 28 من هذا الشهر.
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