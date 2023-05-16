العراق: "ممنوع البنطال الضيق والحذاء بلا جوارب للرجال".. قرار من محافظة صلاح الدين العراقية يثير الجدل

قبل 14 دقيقة

تداول العراقيون قرارا من محافظة صلاح الدين العراقية يطلب من موظفيها الالتزام بالزي الرسمي ويمنع دخول أي موظف يرتدي "ملابس مخالفة"، مثل البنطال الضيق أو الحذاء بدون جوارب، من دخول مبنى المحافظة.

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