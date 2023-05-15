وفاة غازي فضل عز الدين المعتقل في سجن إماراتي يثير جدلا في لبنان

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طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بالتحقيق في وفاة غازي فضل عز الدين الذي كان موقوفا في سجن إماراتي ورفضت السلطات تسليم جثته لعائلته لدفنها في بيروت. وقالت المنظمة إن السلطات الإماراتية عمدت إلى دفنه في دبي بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً لكن منعتهما من السفر.