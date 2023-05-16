منظمة العفو الدولية : إيران والسعودية أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في الشرق الأوسط
منظمة العفو الدولية : إيران والسعودية أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في الشرق الأوسط
نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن الإعدامات في عام 2022. ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في حالات تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعام 2021. ووضع تقرير أمنستي كلا من إيران والسعودية الدولتين الأكثر تنفيذا لتلك الأحكام في منطقة الشرق الأوسط.
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