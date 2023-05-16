لاعبون في فرنسا يرفضون دعم حملة بألوان مجتمع الميم
لاعبون في فرنسا يرفضون دعم حملة بألوان مجتمع الميم
تعرض لاعبون في الدوري الفرنسي لكرة القدم لإنتقادات بعد أن رفضهم المشاركة في حملة دعم لمجتمع الميم... وقرر نادي نانت تغريم اللاعب المصري مصطفى محمد بعد رفضه حمل تلك الألوان
من جانبها دعمت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا الحملة ودعت اللاعبين لدعمها وعدم التمييز
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