لاعبون في فرنسا يرفضون دعم حملة بألوان مجتمع الميم

قبل ساعة واحدة

تعرض لاعبون في الدوري الفرنسي لكرة القدم لإنتقادات بعد أن رفضهم المشاركة في حملة دعم لمجتمع الميم... وقرر نادي نانت تغريم اللاعب المصري مصطفى محمد بعد رفضه حمل تلك الألوان

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