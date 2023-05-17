روسيا وأوكرانيا.. هل دمر صاروخ كينجال الباتريوت الأمريكي؟ جدل روسي أوكراني حول هجوم كييف

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روسيا وأوكرانيا.. هل دمر صاروخ كينجال الباتريوت الأمريكي؟ جدل روسي أوكراني حول هجوم كييف

قبل 44 دقيقة

قالت روسيا إن صاروخ فرط صوتي "كينجال" تمكن من تدمير منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت، ذلك في هجوم على كييف ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

لكن أوكرانيا نفت وقالت إن قواتها تمكنت من صد ما لا يقل عن 18 صاروخا روسيا من بينها صواريخ كينجال.

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