التلوث الصوتي والحيوانات المائية

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التلوث الصوتي والحيوانات المائية

قبل 19 دقيقة

تطلعنا داليا حيدر من اسبانيا على تأثير التلوث الصوتي على الحيوانات المائية.

تتعرف داليا على الآثار السلبية للضوضاء الزائدة في المياه على الحيوانات المائية وسلوكياتها، مثل زيادة معدلات التوتر والتأثير على الاتصالات الحيوانية.

كما تقول لنا كيف يمكن للبشر الحد من التلوث الصوتي والمساهمة في الحفاظ على بيئة المياه النظيفة للحيوانات المائية.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech

حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech