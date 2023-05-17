أعقاب السجائر ومياه الصرف والأستروجين...
أعقاب السجائر ومياه الصرف والأستروجين...
من التشيك، نتعرف على استخدام أعقاب السجائر لإزالة هرمونات الأستروجين من مياه الصرف.
هرمونات الأستروجين الموجودة في مياه الصرف يمكن أن تؤثر سلباً على الحياة البحرية والنظام الإيكولوجي للمياه. نطلع على طريقة فعالة ومثيرة للاهتمام لإزالة هذه المواد الضارة من المياه.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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