الجزائرية تيريزا بن صافية.. كيف تحولت من راعية غنم إلى مؤثرة؟

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الجزائرية تيريزا بن صافية.. كيف تحولت من راعية غنم إلى مؤثرة؟

قبل 31 دقيقة

أحدثت فتاة جزائرية من ولاية بجاية جدلا بسبب محتوى جديد من نوعه على وسائل التواصل الاجتماعي تقدمه من قريتها في الريف الجزائري، يوثق حياتها اليومية بمقاطع مصورة تظهرها في مواقف عفوية بين النباتات والطبيعة الريفية ونشاط الرعي مع الحيوانات.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: