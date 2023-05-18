عبد الفتاح البرهان.. أول ظهور لقائد الجيش السوداني وسط الخرطوم منذ بدء الصراع

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عبد الفتاح البرهان.. أول ظهور لقائد الجيش السوداني وسط الخرطوم منذ بدء الصراع

قبل 24 دقيقة

ظهر عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، لأول مرة بين جنوده في منطقة القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم.

ورأى البعض أن ظهور البرهان هو رد على قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، الذي قال إن البرهان يصدر القرارات من غرفة نومه.

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