صور من حفل مغربي للطرب الأندلسي عرضتها قناة جزائرية تثير جدلا مغربيا جزائريا
صور من حفل مغربي للطرب الأندلسي عرضتها قناة جزائرية تثير جدلا مغربيا جزائريا
عرضت قناة الوطنية الجزائرية صورا من حفل مغربي للطرب الأندلسي ضمن تقرير خبري، لكنها تعرضت لاتهامات مغربية بالسرقة. القناة أوضحت لبي بي سي أن الصور استخدمت بالخطأ وأنه تم حذفها من تقريرها.
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