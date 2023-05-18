دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد ويضرب موعدا مع إنتر في النهائي

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دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد ويضرب موعدا مع إنتر في النهائي

قبل 25 دقيقة

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ريال مدريد (حامل اللقب) بأربعة أهداف دون مقابل، في إياب الدور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

سجل رباعية السيتي برناردو سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 23 و37، ومدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، وجوليا ألفاريز في الدقيقة (90+1).

وبذلك يضرب مانشستر سيتي موعدا مع إنتر الإيطالي في المباراة النهائية التي ستقام في إسطنبول التركية يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.

في المقابل تأهل إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز غريمه إيه سي ميلان بالفوز عليه إيابا بهدف دون رد، وذهابا بهدفين مقابل لاشيئ .

فهل ينجح مانشستر سيتي في الفوز بأول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، أم يكون لإنتر رأي آخر؟

#بروح_رياضية