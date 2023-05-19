لماذا تقوم النساء في العالم العربي بتجميد بويضاتهن؟
تلجأ العديد من النساء العازبات أو المتزوجات إلى خيار تجميد البويضات في أيامنا هذه. هو قرار تعتبره بعض السيدات مهما على الرغم من عدم وجود ضمانات لنجاح عملية تلقيح البويضات المجمدة. التعرض لأزمة صحية، أو عدم وجود الشريك المناسب، أو الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، أو الرغبة في التركيز على الحياة المهنية، كلها أسباب تدفع بالمرأة نحو قرار تجميد البويضات.
ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك عوائق كثيرة تقف بوجه المرأة كالعوائق المادية نظرا لارتفاع تكلفة العملية في بعض الدول، عوائق قانونية كمنع بعض الدول العازبات من إجراء العملية، وعوائق دينية أحيانا.
في بي بي سي اكسترا هذا الأسبوع، نعرفكم على مصطلح تجميد البويضات ونناقش الدوافع والعوائق مع سيدات قمن أو يرغبن بإجراء العملية. طرحنا مجموعة أسئلة على شابات من لبنان وسوريا واليمن وسألنا عن رأيهن في موضوع تجميد البويضات وعما إذا كنّ يدعمن الفكرة. كما نعرض قصة شابة مصرية قامت بعملية تجميد البويضات لأسباب صحية ولتمنح نفسها فرصة الأمومة مرة ثانية.
تقديم: سيف الدين رباعي
إعداد: سماح دعكور ومريم التومي
مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية
إشراف عام: أوليفيا لو بوادوفان
لمشاهدة الحلقات السابقة من بي بي سي إكسترا الرجاء زيارة هذا الرابط