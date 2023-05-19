لماذا تقوم النساء في العالم العربي بتجميد بويضاتهن؟

قبل ساعة واحدة

تلجأ العديد من النساء العازبات أو المتزوجات إلى خيار تجميد البويضات في أيامنا هذه. هو قرار تعتبره بعض السيدات مهما على الرغم من عدم وجود ضمانات لنجاح عملية تلقيح البويضات المجمدة. التعرض لأزمة صحية، أو عدم وجود الشريك المناسب، أو الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، أو الرغبة في التركيز على الحياة المهنية، كلها أسباب تدفع بالمرأة نحو قرار تجميد البويضات.