فرج البَحسني في بلا قيود: نعمل على ان يكون للجنوب صوت واحد

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فرج البَحسني في بلا قيود: نعمل على ان يكون للجنوب صوت واحد

قبل 15 دقيقة

قال اللواء فرج البَحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنّ الاتفاق السعودي الإيراني سيسهم إسهاماً لا بأس به في تقارب وجهات النظر بشأن الأزمة في اليمن ولكنه في ذات الوقت حذر من الوثوق بالحوثيين لأنّهم لا "يؤتمنون ولا يأخذون أيّ ميثاق أو اتفاق بمحمل الجد" حسب تعبيره.

وشكك اللواء فرج البَحسني أيضاً في قدرة الوساطات الجارية ونجاحها في ظل الظروف التي تعيشها بلاده في الوقت الراهن، كما استبعد البَحسني الجلوس مع الحوثيين حتى ترى الحكومة الشرعية أفقاً للنجاح حسب تعبيره، مشيراً إلى عدم جلوس أعضاء المجلس الرئاسي مع أي طرف من الحوثيين بشكل مباشر حتى الآن.

وأقرّ اللواء فرج البَحسني بأنّ الحكومة الشرعية متمثلة في مجلس القيادة الرئاسي تتحمّل لحد كبير مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلاده،وإن أشار إلى قلة الإمكانيات التي تتوفر لديها وحاجة المنشآت النفطية لأموال طائلة لإعادة تأهيلها في ظل ما تعرضت له من ضرب وتهديد من قبل الحوثيين على حد قوله.

وفيما يتعلق برؤيته لمستقبل الجنوب اليمني قال عضو مجلس القيادة الرئاسي إنّهم يتعاملون مع الوضع وفقا لما تقتضيه مصالح الشمال والجنوب، ولكنه استبعد أن يكونوا شركاء للحوثيين "إذا استمروا مسيطرين أو مهيمنين على مؤسسات الدولة" على حد قوله.

فما تقييم اللواء فرج البَحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لأداء مجلس القيادة الرئاسي بعد عام من إنشائه ؟ وما هي المطالب التي يريد أن يضطلع بها مبعوث الأمم المتحدة لليمن في مجلس الأمن؟