جمعية الوفاق البحرينية تطلق حملة لإعادة فتح مسجد ومزار شيعيين

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جمعية الوفاق البحرينية تطلق حملة لإعادة فتح مسجد ومزار شيعيين

قبل ساعة واحدة

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية السلطات في البحرين بإعادة فتح مزار صعصعة بن صوحان العبدي الذي تغلقه منذ أكثر من عشر سنوات.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطعاً مصوراً يظهر حجم الدمار الذي لحق بالموقع بعد عمليات التخريب التي طالته.

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