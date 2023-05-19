"حيزية" أشهر قصة حب مأساوية في تاريخ الجزائر تواجه دعوى قضائية
"حيزية" أشهر قصة حب مأساوية في تاريخ الجزائر تواجه دعوى قضائية
ترتبط "حيزية" في المخيال الشعبي الجزائري بواحدة من أعظم قصص الحب.
ورغم مرور قرن ونيف، إلا أنها تزال حاضرة في منصات مواقع التواصل وهي في طريقها اليوم إلى أروقة المحاكم بعد أن قدم الروائي الجزائري واسيني الأعرج تفاصيل مخالفة للرواية المتداولة شعبيا بأنها ماتت مسمومة.
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