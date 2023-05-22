أزمة في صيدا بين «المايوه» والاحتشام

قبل ساعة واحدة

شهد شاطئ المسبح الشعبي في صيدا مواجهة بين مطالبين بالسماح بحرية اللباس عند شواطئ المدينة وبين معارضين لارتداء لباس البحر. المواجهة حدثت بعد أيام من الاعتداء على إحدى السيدات في المدينة تدعى ميساء حنوني من قبل شيخ ومرافقيه، بسبب ارتدائها المايوه حينما كانت تسبح في المسبح الشعبي.