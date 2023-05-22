اجتماع الحكومة الإسرائيلية في نفق تحت الحرم الشريف يثير غضب الفلسطينيين

قبل 54 دقيقة

أثار عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي الأخير في نفق تحت الحرم الشريف غضب الفلسطينيين. جاء الاجتماع ردا على كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ قال فيها إن ملكية الحائط الغربي تعود حصرا للوقف الإسلامي