بعد موافقة واشنطن على إمداد أوكرانيا بطائرات أف-16، ما أهمية المقاتلات الأمريكية في الحرب الدائرة ؟

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بعد موافقة واشنطن على إمداد أوكرانيا بطائرات أف-16، ما أهمية المقاتلات الأمريكية في الحرب الدائرة ؟

قبل ساعة واحدة

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمداد دول أوروبية لأوكرانيا بمقاتلات إف 16 وقال إن الولايات المتحدة ستدرب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها، وهذا في أعقاب طلب أوكرانيا مزيدا من المساعدات العسكرية لمواجهة الجيش الروسي، بينما حذرت موسكو من أن هذا القرار سيعتبر تصعيدا خطيرا.

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