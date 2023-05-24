أحمد بغدودة.. الاتحاد المصري للمصارعة يؤكد هروبه إلى فرنسا وغموض حول الأسباب

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أحمد بغدودة.. الاتحاد المصري للمصارعة يؤكد هروبه إلى فرنسا وغموض حول الأسباب

قبل 12 دقيقة

قالت مصادر في الاتحاد المصري للمصارعة إن المصارع أحمد بغدودة غادر مقر البعثة، والمعلومات تشير إلى سفره إلى فرنسا، بينما شكك والده في الأرقام المتداولة حول ما يتقاضاه شهريا.

وعلق مصريون كثر حول هروبه، بين منتقد له وبين من يتفهم الأسباب التي يمكن أن تدفع الرياضيين.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: