محمد فؤاد.. الفنان المصري يثير جدلا وغضبا في مصر بسبب كلمة شكر للسعودية
محمد فؤاد.. الفنان المصري يثير جدلا وغضبا في مصر بسبب كلمة شكر للسعودية
أثار المطرب المصري محمد فؤاد غضب الكثيرين في مصر عقب تصريحات له خلال حفل في مدينة جدة السعودية. وقال فؤاد إن السعودية بلد علم الدنيا كلها الأخلاق ما أثار ردود فعل متباينة وسجالا على مواقع التواصل.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.