محمد فؤاد.. الفنان المصري يثير جدلا وغضبا في مصر بسبب كلمة شكر للسعودية

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أثار المطرب المصري محمد فؤاد غضب الكثيرين في مصر عقب تصريحات له خلال حفل في مدينة جدة السعودية. وقال فؤاد إن السعودية بلد علم الدنيا كلها الأخلاق ما أثار ردود فعل متباينة وسجالا على مواقع التواصل.