بروح رياضية: مانشستر سيتي نحو ثلاثية تاريخية ودورتموند يحاول كسر هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني

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بروح رياضية: مانشستر سيتي نحو ثلاثية تاريخية ودورتموند يحاول كسر هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني

قبل 28 دقيقة

توج مانشستر الإنكليزي بطلا للبريمييرليغ للمرة الثالثة على التوالي قبل أن يلتقي بمانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ، الذي يسبق مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلانو الإيطالي حيث يحاول الفوز بهاتين البطولتين من أجل حصد الثلاثية التاريخية فضلا عن التتويج بالتشامبيونزليغ الأول في تاريخ السيتيزنز.

وفي الدوري الأوروبي، لم يسبق لروما الإيطالي الذي التتويج بلقبها بعد غياب عن النهائي منذ 1991 ليلتقي بإشبيلية الإسباني صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بواقع 6 مرات.