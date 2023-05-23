ظهور قطعتين أثريتين من الحضارة المصرية القديمة في إسرائيل ووزارة الآثار المصرية تنفي إرسالهما

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ظهور قطعتين أثريتين من الحضارة المصرية القديمة في إسرائيل ووزارة الآثار المصرية تنفي إرسالهما

قبل 33 دقيقة

أثارت صور لفحص غطائين لتابوتين يعودان إلى الحضارة المصرية القديمة في إسرائيل جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول كيفية وصول القطع الأثرية إلى هناك. ونفت وزارة الآثار المصرية أن تكون قد أرسلت القطعتين إلى إسرائيل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: