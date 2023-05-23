أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف تختفي وتعود على سبوتيفاي

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لم يهدأ الجدل منذ إعلان الفنان الفلسطيني محمد عساف حذفَ أغنيته الشهيرة أنا دمي فلسطيني من على سبوتيفاي، وقال إن ذلك جاء بحجة أن الأغنية تحرض على العدو الصهيوني، حسب وصفه. بالمقابل، قالت المنصة الإلكترونية إن الحذف جاء بقرار من الموزع.