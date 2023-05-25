لماذا رفض القصر الملكي في بريطانيا إعادة رفات أمير إثيوبي إلى بلاده؟
لماذا رفض القصر الملكي في بريطانيا إعادة رفات أمير إثيوبي إلى بلاده؟
رفض قصر باكنغهام إعادة رفات أمير إثيوبي دفن في القرن التاسع عشر في قلعة وندسور. وأُخِذ الأمير عليمايهو إلى بريطانيا وهو في السابعة من عمره وتوفي بها في سن 18 عاما، وكان نجل أحد أبرز حكام إثيوبيا.
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