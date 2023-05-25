زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للبرتغال تثير جدلا حول أهدافها وتوقيتها
زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للبرتغال تثير جدلا حول أهدافها وتوقيتها
أثارت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للبرتغال جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توقيتها وأهدافها. لكن وسائل الإعلام الجزائرية والصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية عرضت صوراً ومقاطع فيديو تظهر الحفاوة البالغة في الاستقبال التي حظي بها تبون وفقاً للبروتوكول المعمول به في البرتغال.
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