رافائيل نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة ولاعبو ريال مدريد يتضامنون مع فينيسيوس جونيور

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رافائيل نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة ولاعبو ريال مدريد يتضامنون مع فينيسيوس جونيور

قبل 15 دقيقة

يغيب نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن دورة فرنسا المفتوحة هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2005.

فكيف سيكون شكل المنافسة؟ وما هي أبرز محطات نادال في هذه البطولة؟

وفي هذه الحلقة من #بروح_رياضية أيضا:

لاعبو ريال مدريد يساندون فينيسيوس جونيور بعد العنصرية التي تعرض لها.

ونتطرق للأسباب التي قادت فريق نيوكاسل الإنجليزي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.