رافائيل نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة ولاعبو ريال مدريد يتضامنون مع فينيسيوس جونيور
رافائيل نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة ولاعبو ريال مدريد يتضامنون مع فينيسيوس جونيور
يغيب نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن دورة فرنسا المفتوحة هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2005.
فكيف سيكون شكل المنافسة؟ وما هي أبرز محطات نادال في هذه البطولة؟
وفي هذه الحلقة من #بروح_رياضية أيضا:
لاعبو ريال مدريد يساندون فينيسيوس جونيور بعد العنصرية التي تعرض لها.
ونتطرق للأسباب التي قادت فريق نيوكاسل الإنجليزي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.
"بروح رياضية" الاثنين والخميس على صفحة "هنا لندن" على موقع بي بي سي نيوز عربي.
استمع, دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد ويضرب موعدا مع إنتر في النهائي, المدة 20,25
تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ريال مدريد (حامل اللقب) بأربعة أهداف دون مقابل، في إياب الدور نصف النهائي.