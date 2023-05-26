صوت الجيل الجديد الراب العربي

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صوت الجيل الجديد الراب العربي

قبل ساعة واحدة

استكشف عالم الراب العربي مع حلقة مميزة من برنامج بي بي سي إكسترا!

في هذه الحلقة، نتعرف على تطور وصعود الراب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحتل مكانة متقدمة في قوائم الاستماع للأغاني العربية على التطبيقات الصوتية.

يأخذنا الرابر السوداني أمجد النور في رحلة إبداعية مختلفة، حيث يقوم بكتابة الراب باللغة العربية الفصحى، ويشرح لنا في الحلقة أسلوبه الفريد وتركيبة الوزن العربي والقافية العربية المندمجة مع الموسيقى الهيب هوب الأجنبية.

تقدم لنا الفنانة ميدوسا من تونس وتافي من مصر نماذج فريدة من الفنانات راب، حيث يعملان على كسر الصورة النمطية وإرساء وجودهما المميز في المشهد العربي للراب.

في لقاء آخر، نلتقي بالفنان المغربي وانزا الذي حقق نجاحًا هائلاً وغير مسبوق في أعماله الأخيرة، حيث يتحدث عن مسيرته الفنية وأبرز محطات نجاحه وفشله.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: مريم التومي ورانيا الشلبي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

إشراف عام: أوليفيا لو بوادوفان