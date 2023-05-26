الانتخابات الأمريكية: ترامب يسخر من انطلاق حملة منافسه ديسانتيس وزوجته كاسي تلفت أنظار الأمريكيين

قبل ساعة واحدة

سخر دونالد ترامب من منافسه على ترشيح الحزب الجمهوري رون ديسانتيس بسبب البداية المتعثرة لحملته. كما خطفت كاسي ديسانتيس الأضواء بسبب الدور الذي تلعبه في حملة زوجها الانتخابية.

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