جمعيات مغربية تندد بحكم قضائي مخفف في قضية اغتصاب قاصر وتطالب بمراجعة القوانين

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جمعيات مغربية تندد بحكم قضائي مخفف في قضية اغتصاب قاصر وتطالب بمراجعة القوانين

قبل ساعة واحدة

تظاهر ناشطون وناشطات أمام محكمة أكادير الابتدائية في المغرب، احتجاجا على حكم بسنة سجنا نافذا فقط على خمسة من المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة قاصر.

وكانت الفتاة القاصر اغتصبت في نهاية 2021 ونتج عن ذلك حمل وولادة، وقد هزت القضية المغرب منذ ذلك الوقت.

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