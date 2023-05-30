"نزع العباءة" في مشهد مسرحي بالسعودية يثير جدلا وتساؤلات

قبل ساعة واحدة

أثار فيديو من مسرحية مدرسية في محافظة القصيم السعودية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنها مشهدا لتلميذات وهن يخلعن العباءات وتسقط منهن على الأرض. خلق هذا المشهد استياء عند البعض، واعتبروا أن المسرحية تروّج بين الطالبات للتخلي عن القيم الإسلامية - على حد تعبيرهم.