حزب الدعوة العراقي: نحتج على إجازة عمل حزب البعث الصدامي في الأردن
حزب الدعوة العراقي: نحتج على إجازة عمل حزب البعث الصدامي في الأردن
عبر حزب الدعوة الإسلامية العراقي، بقيادة نوري المالكي، عن احتجاجه لما قال إنه إعادة إحياء "لحزب البعث الصدامي" في الأردن. بالمقابل، رد حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن بالقول إن ما ورد عن حزب الدعوة ينم عن "غباء وجهل كبير".
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