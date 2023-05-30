بروح رياضية: حسم الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم وسيناريو مثير يمنح بايرن مونيخ لقب الـ"بوندسليغا"

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بروح رياضية: حسم الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم وسيناريو مثير يمنح بايرن مونيخ لقب الـ"بوندسليغا"

قبل 55 دقيقة

تحددت هوية البطل في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم بأوروبا، في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

حافظ مانشستر سيتي على لقبه بطلا للدوري الإنجليزي للموسم الثالث تواليا وللمرة التاسعة في تاريخه.

وفي إسبانيا فاز برشلونة بلقب الدوري متفوقا على غريمه ريال مدريد، وفي إيطاليا نجح نابولي في الفوز بالدوري بعد غياب دام 33 عاما.

وفي ألمانيا نجح بايرن ميونيخ في الحفاظ على لقبه للموسم الحادي عشر تواليا، بعد سيناريو مثير ومنافسة قوية مع بوروسيا دورتموند ظلت مستمرة حتى الجولة الأخيرة من منافسات الـ"بوندسليغا".

وفي فرنسا نجح باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقبه بطلا للمسابقة، رغم المنافسة القوية من فريق "لانس" الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. كذلك تحددت هوية الفرق الهابطة إلى الدرجة الأدنى في الدوريات الخمسة الكبرى.

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