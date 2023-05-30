اشتباكات كوسوفو .. مخاوف دولية وتحذيرات من تفجر الوضع

قبل ساعة واحدة

أدان حلف شمال الأطلسي "الناتو" الهجمات التي شنها متظاهرون صرب في كوسوفو وأسفرت عن إصابة نحو 25 من جنود حفظ السلام التابعين له. واشتبكت شرطة كوسوفو وقوات الناتو مع المحتجين الصرب في بلدة زفيتشان الشمالية حيث وقعت اضطرابات احتجاجا على تنصيب رؤساء بلديات ألبان. وفي شهر أبريل/ نيسان قاطع صرب كوسوفو الانتخابات البلدية مما سمح للألبان بالسيطرة على المجالس البلدية.