المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري يحملان ثاني لقب أوروبي كبير مع إشبيلية
المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري يحملان ثاني لقب أوروبي كبير مع إشبيلية
بات ياسين بونو ومواطنه يوسف النصيري أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعد فوز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي أيضا في موسم 2019 - 2020. وتغنى النادي الإسباني بمهارة بونو وغرّد على تويتر بالقول "للسبع الذي جلب السابعة".
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