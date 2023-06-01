ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله يعقد القران على عروسه رجوى آل سيف

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احتفل الأردن بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حيث عقد قرانه على الأميرة رجوة آل سيف في قصر زهران الشهير. وحضر الحفل الملكي شخصيات أردنية وعربية ودولية بارزة. شهد الأردن عدة احتفالات سبقت العرس أبرزها حفل الحناء للسيدات الذي أقامته الملكة رانيا العبد الله وحفل العشاء للرجال الذي أقامه الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم.