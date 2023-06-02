مرض السكري وتأثيره على شباب المنطقة

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مرض السكري وتأثيره على شباب المنطقة

قبل 50 دقيقة

ينبغي أن تكون على دراية بطبيعة داء السكري حتى تتمكن من التحكم فيه، لذا ومن هذا المبدأ ننطلق في حلقة بي بي سي إكسترا في رحلة للتعرّف على واقع الشباب المصابين بهذا المرض.

نستقبل في إكسترا ياسمين فايد من الجزائر لتحدثنا عن تجربتها مع مرض السكري خاصة أنها فقدت والديها في عمر التاسعة واضطرت أن تتحمل مسؤولية مرضها وأن تهتم بنفسها وحدها.

أيضا تنضم لنا الدكتورة روان صعب من لبنان لتحدثنا عن أهمية التوعية بمرض السكري ولنكتشف معها التكنولوجيا الحديثة التي تهدف لمساعد الشباب على التأقلم مع المرض.

حلقتنا لا تخلُ من التجارب والمبادرات الناجحة أيضا، نسافر إلى مصر لنتعرف على الرسامة إيمان حسن عبد الرحمن التي حوّلت غرفتها من "سجن المرض" إلى معرض للوحات اليدوية والرسم بتقنية الجرافيتي لنكتشف أن فنها قد ساعدها على تقبل وضعها الصحي.

رحلتنا لن تنتهي في مصر، بل نسافر مرة أخرى لقطاع غزة لنتعرف على صانعة المحتوى ياسمين اليازجي لنكتشف السبب وراء محاولتها التوعية بمرض السكري عبر محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نترككم الآن مع بعض المعلومات عن مرض السكري الذي يعتبر مرضا مزمنا يجعل مستوى السكر في الدم مرتفعا، وأنواع مرض السكري الرئيسية هي:

السكري من النوع الأول: هو مرض ذاتي المناعة، وهذا يعني ان جهاز المناعة يهاجم الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

السكري من النوع الثاني: هو أكثر الأنواع شيوعا بين الناس ويتمثل في تباطؤ عمل البنكرياس في الجسم لينتج نسبة أقل أنسولين أقل. ويرتبط هذا النوع من السكري عادة بالتقدم بالسن، والسمنة الزائدة، والوراثة، وتاريخ العائلة الطبي مع المرض.

أيضا هناك سكري الحمل الذي تصاب به المرأة أثناء فترة حملها وهذا المرض ينتشر خاصة بين النساء من ذوات التاريخ العائلي الذي شهد إصابات بمرض السكري.

تقديم: سيف الدين الرباعي

إعداد: سيف الدين الرباعي وديالا أحوش

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

منتج مشرف: سماح دعكور

إشراف: أوليفيا لو بوادوفان

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي على الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.