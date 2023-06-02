بعد مشروع التنمية العراقي، إيران تثير مشروع "جنوب شمال".. هل هناك منافسة بينهما؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد مشروع التنمية العراقي، إيران تثير مشروع "جنوب شمال".. هل هناك منافسة بينهما؟

قبل 30 دقيقة

أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تلقيه عروض تمويل لمشروع طريق التنمية من البصرة إلى الحدود الشمالية مع تركيا تساؤلات على مواقع التواصل. يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع تنفيذ روسيا مشروع آخر في المنطقة من ميناء بندر عباس جنوبي إيران إلى مدينة سان بطرسبرغ.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: