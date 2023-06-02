بعد مشروع التنمية العراقي، إيران تثير مشروع "جنوب شمال".. هل هناك منافسة بينهما؟
بعد مشروع التنمية العراقي، إيران تثير مشروع "جنوب شمال".. هل هناك منافسة بينهما؟
أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تلقيه عروض تمويل لمشروع طريق التنمية من البصرة إلى الحدود الشمالية مع تركيا تساؤلات على مواقع التواصل. يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع تنفيذ روسيا مشروع آخر في المنطقة من ميناء بندر عباس جنوبي إيران إلى مدينة سان بطرسبرغ.
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طريق التنمية: فرصة لتطوير البنية التحتية في العراق وهمزة وصل بين الشرق والغرب
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، خلال مؤتمر في بغداد مع مسؤولي النقل من دول الجوار.