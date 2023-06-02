ميسي.. هل يسير النجم الأرجنتيني على خطى رونالدو بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ميسي.. هل يسير النجم الأرجنتيني على خطى رونالدو بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان؟

قبل 32 دقيقة

بعد إعلان نادي باريس سان جيرمان رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه، تفاءل مشجعون سعوديون باستقطاب النجم الأرجنتيني. يأتي هذا بعد تقارير عن تلقي ميسي عرضا من الهلال السعودي للانضمام إليه.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: