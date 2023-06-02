وجدي غنيم.. تركيا ترفض منح جنسيتها للداعية المصري

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وجدي غنيم.. تركيا ترفض منح جنسيتها للداعية المصري

قبل 41 دقيقة

أعلن الداعية المصري وجدي غنيم رفض تركيا منحه جنسيتها أو حتى تجديد الإقامة.

وفي مقطع فيديو نشره بمناسبة فوز أردوغان، قال غنيم المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا منذ تسع سنوات، إنه يبحث عن بلد جديد يأويه.

وأثار المقطع تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل التقارب بين أنقرة والقاهرة.

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