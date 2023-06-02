عماد الدين حسين: الحكومات المصرية والأحزاب مسؤولة عن الجمود السياسي

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عماد الدين حسين: الحكومات المصرية والأحزاب مسؤولة عن الجمود السياسي

قبل 48 دقيقة

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر إنّ الحوار الذي انطلقت التحضيرات له منذ شهر إبريل من العام الماضي يركز على القضايا التي تهم المصريين ومن بينها قضايا الإصلاح السياسي والحبس الاحتياطي وتعديل النظام الانتخابي "وإنّ إحداث اختراق في هذه القضايا سيقود بطريقة آلية إلى مزيد من التحسن في ملفات أخرى" حسب رأيه.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى بعض الخطوات الإيجابية التي تحققت بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني ومن بينها إطلاق سراح أكثر من 1400 من المسجونين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشدداً على رفضه الواضح لاعتقال أي شخص على أساس رأيه أو دينه أو عرقه أو طائفته.

ويرى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر أنّ معظم الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية في بلاده تتحمل مسؤولية الجمود السياسي في بلاده.

فكيف ينظر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لاستبعاد بعض القضايا عن جلسات الحوار الوطني؟ وماهي القضايا ذات الأولوية المطروحة أمام اللجنة الاقتصادية؟ وهل سيتمخض الحوار الوطني عن قرارات أو توصيات؟