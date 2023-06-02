ياسين بونو: الحارس المغربي يقود فريقه، إشبيلية الإسباني، للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

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ياسين بونو: الحارس المغربي يقود فريقه، إشبيلية الإسباني، للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم

قبل 23 دقيقة

قاد حارس المرمى المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بتغلبه على روما في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

تصديات بونو جعلتنا نتذكر ما قام به مع منتخب المغرب أمام منتخب إسبانيا في مونديال قطر 2022.

كما نتحدث في هذه الحلقة عن استعدادات مانشستر سيتي لمواجهة جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعن استعدادات الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

#بروح_رياضية