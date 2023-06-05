ترحيل مصريين من ليبيا سيرا على الأقدام يثير غضبا في مصر

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ترحيل مصريين من ليبيا سيرا على الأقدام يثير غضبا في مصر

قبل 37 دقيقة

قطع آلاف المهاجرين المصريين رحلة العودة من ليبيا إلى بلادهم سيراً على الأقدام بعد قرار السلطات الليبية ترحيلهم إلى بلادهم لإقامتهم بصورة غير قانونية.

وعثرت السلطات الليبية على آلاف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في منازل ومزارع مهربين خلال حملة أطلقتها مؤخراً، واتخذت قرارا بترحيلهم في محاولة لتوفير الأمن والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: