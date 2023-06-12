153 مليار دولار.. إقرار أضخم موازنة في تاريخ العراق

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أقر مجلس النواب العراقي اليوم قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري والعامين القادمين. وتبلغ الموازنة لكل عام نحو 153 مليار دولار. ويأتي التصويت بعد خلافات بشأن آلية توزيع واردات نفط إقليم كردستان العراق ومخصصات الحشد الشعبي وغيرها.

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