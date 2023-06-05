الأهلي المصري يتغلب على الوداد المغربي ذهابا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي المصري يتغلب على الوداد المغربي ذهابا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قبل 16 دقيقة

فاز الأهلي المصري على ضيفه الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين لهدف وينتظر الفريقان حسم اللقب عندما يلتقيان في مباراة الإياب في تكرار لنهائي الموسم الماضي.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حقق فريق اتحاد الجزائر إنجازا تاريخيا بحصده لقبه الأول في البطولة على حساب فريق يانغ أفريكانز التنزاني رغم خسارته إيابا بهدف نظيف، بفضل فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وأوروبيا، يسير مانشستر سيتي نحو الثلاثية بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز وينتظر مواجهة إنتر ميلانو الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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