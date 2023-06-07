إحالة ناشطة سعودية لمحكمة قضايا الإرهاب بتهمة الإساءة للقيم الدينية

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إحالة ناشطة سعودية لمحكمة قضايا الإرهاب بتهمة الإساءة للقيم الدينية

قبل 20 دقيقة

أحيلت مناهل العتيبي السعودية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.

وكانت الشرطة السعودية أوقفت مناهل في الرياض بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل

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