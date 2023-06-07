رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب ويقسم المغاربة بين مرحب ورافض للزيارة

قبل ساعة واحدة

تأتي الزيارة بالتزامن مع مشاركة جنود من قوات النخبة بالجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي" التي تجري في مدينة أغادير المغربية.

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