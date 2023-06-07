رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب ويقسم المغاربة بين مرحب ورافض للزيارة
رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور المغرب ويقسم المغاربة بين مرحب ورافض للزيارة
أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين رفضها للزيارة التي يجريها رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إلى المغرب.
تأتي الزيارة بالتزامن مع مشاركة جنود من قوات النخبة بالجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي" التي تجري في مدينة أغادير المغربية.
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