بي بي سي تكشف.. كيف يتحول التحرش الجنسي إلى تجارة مربحة في شرق آسيا

قبل ساعة واحدة

تمكن فريق لبي بي سي من الكشف عن تجارة مربحة وهي نشر مقاطع فيديو للتحرش بالفتيات في وسائل النقل العام في اليابان ودول أخرى بشرق آسيا. هذا التحقيق قاد إلى الكشف عن هوية من يقفون وراء أحد أشهر المواقع المعروفة في الصين واليابان بنشرها لهذه المقاطع.