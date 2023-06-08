سجن حاج لبناني في السعودية يثير غضبا في لبنان
سجن حاج لبناني في السعودية يثير غضبا في لبنان
قامت عائلة الشاب اللبناني حيدر سليم بقطع الطريق المطار الدولي احتجاجا على استمرار سجن ابنهم في السجون السعودية مطالبين الدولة اللبنانية بالتحرك أمام السلطات السعودية للإفراج عنه. وكان حيدر سليم قد صور فيديو أثناء أداء مناسك الحج في مكة دعا فيه لظهور الامام فاعتقل بعد أيام.
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